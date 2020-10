Usa: l'hedge funder Leon Black chiede scusa per l'amicizia con Epstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario statunitense Leon Black ha espresso il suo rimorso per il suo rapporto filantropico con Jeffrey Epstein, in una lettera inviata agli investitori e ottenuta dal sito "Axios". La lettera di Black segue uno scoop del "New York Times" che ha rivelato che i legami tra Black, co-fondatore e amministratore delegato di Apollo Global Management, ed Epstein erano più profondi di quanto non fosse stato rivelato in precedenza, compreso il passaggio di proprietà di 75 milioni di dollari. Nella lettera ai soci accomandatari del fondo d'investimenti Apollo, Black ha ribadito le precedenti dichiarazioni secondo cui Epstein non è mai stato coinvolto negli affari di Apollo e che ha impegnato Epstein in "attività di pianificazione patrimoniale, fiscale e filantropica". Black ha anche scritto che la sua famiglia era con lui durante una visita alla famigerata tenuta dell'isola di Epstein e che si incontrava occasionalmente nella casa di Epstein perché Epstein non aveva un ufficio separato. Ha anche detto che collaborerà a tutte le indagini legali su Epstein. (Nys)