Decreto Agosto: Giacomoni (FI), soddisfazione per odg accolto su Fondo centrale di garanzia

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depostiti e prestiti (Cdp), esprime "soddisfazione" per l'accoglimento dell'ordine del giorno a sua firma in relazione all’estensione delle misure a sostegno dei settori commerciali e produttivi "messi in ginocchio" dalla pandemia da Covid-19. "Nel testo approvato - spiega in una nota - chiediamo al governo di adottare iniziative normative finalizzate ad estendere in via strutturale l'operatività del Fondo centrale di garanzia alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e contestualmente, di innalzare l'importo massimo della garanzia concedibile fino a 5 milioni di euro per singolo soggetto beneficiario. Forza Italia impegna altresì il governo a valutare l’opportunità di prolungare per ulteriori sei mesi la possibilità che la garanzia del Fondo centrale venga rilasciata secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, senza applicazione del modello di valutazione del Fondo stesso e in misura fissa pari all'1,80 per cento dell'esposizione. Ancora una volta - conclude Giacomoni - Forza Italia si dimostra il partito più attento a tutelare i reali bisogni del Paese". (Com)