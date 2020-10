Camera: in Aula in corso discussione generale mozione per realizzazione ponte Stretto Messina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso nell'Aula della Camera la discussione generale della mozione della deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo ed altri su iniziative per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, nell'ambito di un più ampio programma di rilancio infrastrutturale ed economico. Il prosieguo della discussione della mozione per l'introduzione di appositi indicatori del livello di digitalizzazione e innovazione (indice "Desi") nell'ambito del Documento di economia e finanza (Def) è stata rinviata ad altra seduta.(Rin)