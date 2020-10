Governo: Giacomoni (FI), imprese rischiano chiusura, stop a cartelle e pignoramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento "così delicato in cui moltissime imprese e attività rischiano di chiudere, il governo mette di nuovo le mani nelle tasche dei cittadini". Lo ha denunciato in una dichiarazione al Tg2 il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni. "Dal 16 ottobre infatti arriveranno 9 milioni di cartelle esattoriali. Forza Italia ha chiesto al governo di varare subito un decreto per bloccare cartelle e pignoramenti, altrimenti scenderemo in piazza al fianco dei cittadini per protestare davanti agli uffici dell’agenzia delle entrate in tutte le Regioni", ha evidenziato. (Rin)