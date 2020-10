© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto inserire nel Piano nazionale di ricostruzione e resilienza (Pnrr) il Ponte di Messina. Dalla Lega concretezza e risorse per lo sviluppo dei territori italiani. I grillini come al solito vengono meno alle loro promesse dimostrando tutta la loro incoerenza. Anche sul Recovery fund hanno ceduto e sono rimasti incastrati". Lo scrive in una nota il senatore della Lega Stefano Candiani. (Com)