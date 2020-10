Usa: Trump risulta negativo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è risultato negativo al test per il Covid-19 per diversi giorni consecutivi, ha dichiarato il medico della Casa Bianca, Sean Conley, in una nota, Trump si sta recando in Florida per il suo primo comizio ufficiale della campagna elettorale dopo essere stato curato per il virus. Lo riporta il "Wall Street Journal". Il dottor Conley ha detto che i test e le altre misurazioni "ci hanno convinto che il presidente non è contagioso per gli altri". Il comunicato tuttavia non specifica quando Trump è stato sottoposto ai test. (Nys)