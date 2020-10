Coronavirus: Usa, per Fauci questo è il momento peggiore per riprendere i comizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infettivologo statunitense Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha avvertito che i comizi della campagna del presidente Donald Trump, dove non è richiesta la distanza sociale e l'uso della mascherina, stanno "creando problemi", dato che i casi di Covid-19 continuano ad aumentare. Intervistato dall'emittente "Cnn", Fauci si è detto preoccupato: "Ora è il momento momento peggiore" per fare comizi, ha spiegato, indicando un aumento della percentuale di test che risultano positivi in tutto il Paese. La percentuale di test positivi è del cinque per cento in più in 32 stati, segno di un aumento delle epidemie. "In questo momento stiamo andando nella direzione sbagliata, quindi se c'è qualcosa che dovremmo fare, dovremmo raddoppiare l'attuazione delle misure di salute pubblica di cui abbiamo parlato per così tanto tempo" anche perché "stiamo entrando nei mesi più freddi dell'autunno e nell'inverno". (Nys)