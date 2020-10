Usa: il comitato elettorale Trump prepara campagna per riconquistare gli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale per la rielezione del presidente Donald Trump lancerà questa settimana una nuova campagna pubblicitaria dal costo di svariati milioni di dollari che si concentrerà, in parte, sul recupero della posizione del capo della Casa Bianca tra i segmenti più anziani. Lo riporta il sito "Axios", secondo cui gli over-65 sono il blocco di voto più affidabile per il Partito repubblicano e hanno costituito il nucleo della base politica di Trump nel 2016. Una delle tendenze elettorali più importanti del 2020 - uno sviluppo che preoccupa profondamente i consiglieri Trump - è che molti anziani hanno lasciato Trump per Joe Biden. Secondo recenti sondaggi pubblici, Biden ha accumulato un vantaggio di 20 punti sul presidente tra gli elettori di 65 anni e più. Il responsabile della campagna elettorale di Trump, Bill Stepien, ha risposto: "Vedrete una pubblicità davvero buona, davvero forte, che avrà un enorme appeal per gli anziani".(Nys)