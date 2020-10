Usa: sondaggio Nyt/Siena, Biden in vantaggio su Trump in Michigan e Wisconsin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, mantiene il suo vantaggio rispetto al presidente in carica Donald Trump nel Michigan e nel Wisconsin, secondo nuovi sondaggi pubblicati oggi. In una rilevazione del "New York Times" e del Siena College, il 48 per cento dei probabili elettori del Michigan ha espresso la sua preferenza per Biden, mentre il 40 per cento è a favore di Trump - un vantaggio di 8 punti per l'ex vice presidente. L'ultimo sondaggio mostra anche che Biden gode di un più ampio vantaggio di 10 punti tra i probabili elettori del Wisconsin, con una maggioranza - 51 per cento - degli intervistati che lo preferiscono al repubblicano in carica. I risultati di Biden nei nuovi sondaggi del Times/Siena rappresentano un miglioramento rispetto alle sue recenti medie nei sondaggi negli stessi Stati, cruciali per la vittoria finale e conquistati da Trump nel 2016. Il sondaggio del Times/Siena ha intervistato 614 probabili elettori del Michigan e 789 probabili elettori del Wisconsin dal 6 all'11 ottobre. Il margine di errore di campionamento è di più o meno 4,6 punti percentuali per i risultati del Michigan e di più o meno 4 punti per i risultati del Wisconsin. (Nys)