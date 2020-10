Scuola: ministero, con ok a decreto Agosto misure da edilizia scolastica a personale per emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo, con l'approvazione da parte della Camera dei deputati, alla legge di conversione del decreto legge n. 104/2020, il cosiddetto decreto 'Agosto'. Il provvedimento - spiega una nota del ministero dell'Istruzione - contiene anche diverse misure per il mondo dell'Istruzione. Si va dalle risorse per l'affitto di spazi aggiuntivi per la didattica, alle salvaguardie contrattuali per il personale in più assunto per l'emergenza, ai giudizi descrittivi nella scuola primaria, ai fondi per l'edilizia scolastica. In particolare il decreto ha previsto lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per la ripresa delle attività scolastiche in presenza che vanno sommati agli oltre 1,6 miliardi del decreto 'Rilancio', per un totale di più di 3 miliardi di euro finanziati solo per la ripartenza. I fondi per la ripresa previsti sono stati utilizzati, fra l'altro, per assumere organico aggiuntivo per l'emergenza, per l'affitto di spazi in più per la didattica e per il loro adeguamento da parte degli Enti locali, per i patti di comunità fra scuole ed Enti del territorio, per l'acquisto di arredi, mascherine, igienizzanti. Il decreto approvato oggi prevede anche 150 milioni per incrementare il trasporto scolastico. (segue) (Com)