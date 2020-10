Scuola: ministero, con ok a decreto Agosto misure da edilizia scolastica a personale per emergenza Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al decreto 'Rilancio' e al decreto 'Agosto' sono state stanziate specifiche risorse per dare alle scuole personale in più per l'emergenza, sia docente che Ata. Con il testo approvato oggi in via definitiva alla Camera, dopo le modifiche apportate in Commissione con il supporto del governo, si interviene sul fronte contrattuale, prevedendo che questi incarichi a tempo determinato non cessino in caso di sospensione delle attività didattiche per lockdown. Vengono poi stanziati 54 milioni di euro per la sostituzione, dove necessaria, dei cosiddetti lavoratori fragili nelle istituzioni scolastiche, in linea con quanto previsto dalla nota emanata sul tema lo scorso 11 settembre dal dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del ministero dell'Istruzione. Il provvedimento approvato in Parlamento prevede anche 1,5 milioni di euro per garantire la sostituzione del personale che usufruisce di congedo straordinario per motivi connessi alla quarantena dei propri figli. (segue) (Com)