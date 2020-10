Covid: le Regioni attendono il testo del Dpcm, il via libera potrebbe slittare a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è ancora chiaro quando il governo varerà il nuovo Dpcm contenente le disposizioni più restrittive per fermare la curva dei contagi da Covid-19. Dopo la riunione di questo pomeriggio, secondo quanto si apprende, gli enti locali sono ancora in attesa del testo del nuovo provvedimento, che però, non si esclude, potrebbe essergli trasmesso a minuti. Serve tuttavia il tempo materiale per poter leggere il Dpcm e presentare eventuali proposte e per questo non si esclude che il varo delle nuove misure possa avvenire domani e non entro la mezzanotte di oggi.Secondo quanto si apprende, tra le richieste formulate dal governo alle Regioni ci sarebbe lo stop agli sport di contatto a livello amatoriale, come il calcetto o il basket e quello alle gite scolastiche ed ai gemellaggi. Gli sport di contatto che sarebbero, invece, permessi sono quelli a livello dilettantistico, a condizione che le società organizzatrici rispettino i protocolli legati alla sicurezza.Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esclude la possibilità di un lockdown generalizzato. E' quanto ha dichiarato lasciando la prefettura di Taranto. "Lo diciamo a ragion veduta perché abbiamo lavorato proprio per prevenirlo. Intanto - ha aggiunto - abbiamo rafforzato le strutture ospedaliere, la risposta del sistema sanitario, e facciamo un numero di test impressionante".Certo - ha aggiunto ricordando il sistema di monitoraggio - "se proprio questa curva dovesse continuare a risalire prevedo qualche lockdown molto circoscritto ma non siamo più nella situazione di intervenire su tutto il territorio o su vaste aeree". Conte ha chiarito anche che proveranno a licenziare il nuovo Dpcm già questa sera. Il presidente Conte ha anche annunciato che con l'ultima circolare del ministero della Sanità "potremo ridurre anche la quarantena dai 14 giorni iniziali". Inoltre, "abbiamo la possibilità di introdurre test più rapidi". (Rin)