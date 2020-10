Amministrative: Raggi ad attivisti M5s, aprirci ad ascolto città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo aprirci all'ascolto della città". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, secondo quanto si apprende, durante una videoconferenza con gli attivisti M5S a cui hanno partecipato tra gli altri Alessandro Di Battista e Paola Taverna. "In questi cinque anni - ha aggiunto Raggi - siamo cresciuti. Dobbiamo dare voce a tutti: da coloro che sono più in difficoltà a quelli che creano opportunità di lavoro e ricchezza per la città. Voi siete le antenne sul territorio. Dovete ascoltare tutti e capire i bisogni". (Rer)