Uruguay: Banca mondiale, pil in calo del 4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay chiuderà il 2020 con una contrazione del 4 per cento del prodotto interno lordo. Lo scrive la Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "Il costo di mantenersi sano", centrato sugli effetti causati dalla pandemia del nuovo coronavirus nella regione latinoamericana. Secondo la Bm finora "il distanziamento sociale volontario e le misure di prevenzione sono state efficaci nel controllare la pandemia, ma il paese non ha potuto evitare la sua prima recessione dal 2002". Gli analisti dell'istituzione di credito multilaterale ritengono che "gli effetti del deterioramento del mercato del lavoro sono stati mitigati da programmi di sicurezza sociale ben mirati, associati a misure di emergenza" e che "in assenza di una riacutizzazione del Covid-19 o di sviluppi esterni negativi, l'economia dovrebbe riprendersi rapidamente" nel 2021, anno per il quale è stimata una crescita del pil del 4,2 per cento. Anche nel caso dell'Uruguay come nel resto della regione, gli ambiziosi obiettivi di risanamento fiscale potrebbero tuttavia scontrarsi con l'eventuale necessità di estendere ulteriormente le misure di contenimento della pandemia. (segue) (Brb)