Bolivia: elezioni, il Mas denuncia "secondo tentativo di golpe" in vista delle elezioni (6)

- Il presidente del Tse della Bolivia, Salvador Romero, ha confermato l'arrivo nel paese di cinque missioni internazionali in vista delle elezioni. Si tratta di una missione dell'Unione europea e di altre quattro missioni, rispettivamente del Centro Carter, dell'Unione interamericana degli organismi elettorali (Uniore), dell'Associazione degli organismi elettorali d'America e dell'Organizzazione degli stati americani (Osa). "Ci saranno anche altre organizzazioni più piccole che potranno stilare le loro informative. Partiamo dal principio che tanti più occhi osservano il processo elettorale tanto meglio per le elezioni e per il Tse", ha detto Romero. (segue) (Brb)