Covid: fonti, Regioni attendono testo Dpcm, possibile slittamento via libera a domani

- Non è ancora chiaro quando il governo varerà il nuovo Dpcm contenente le disposizioni più restrittive per fermare la curva dei contagi da Covid-19. Dopo la riunione di questo pomeriggio, secondo quanto si apprende, gli enti locali sono ancora in attesa del testo del nuovo provvedimento, che però, non si esclude, potrebbe essergli trasmesso a minuti. Serve tuttavia il tempo materiale per poter leggere il Dpcm e presentare eventuali proposte e per questo non si esclude che il varo delle nuove misure possa avvenire domani e non entro la mezzanotte di oggi. (Rin)