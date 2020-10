Italia-Tunisia: colloquio Conte-Mechichi, focus su rapporti bilaterali, migranti e riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ulteriore sviluppo dei rapporti bilaterali tra Italia e Tunisia, l’ordinata e rafforzata gestione dei flussi migratori e il rinnovato sostegno italiano al processo di riforme nel Paese nordafricano: questi gli argomenti al centro di una conversazione telefonica intercorsa stasera tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il capo del governo della Tunisia, Hichem Mechichi, secondo quanto riferito da Palazzo Chigi in una nota pubblica sul proprio sito web. La presidenza dell'esecutivo tunisino, da parte sua, aggiunge in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale che "Conte si è congratulato con Mechichi per l'incarico ottenuto" lo scorso 2 settembre e ha "rinnovato sostegno dell'Italia alla Tunisia in tutti i campi, soprattutto nei rapporti con l'Unione Europea, sottolineando la necessità di un'azione congiunta e di un coordinamento bilaterale nel campo dell'economia, degli investimenti, della sicurezza, della lotta al terrorismo e della migrazione irregolare nella regione del Mediterraneo". Durante la telefonata, aggiunge il comunicato della Tunisia, "sono state discusse una serie di questioni regionali e internazionali di reciproco interesse, in particolare la situazione in Libia". Al termine della chiamata, conclude la nota tunisina, "il presidente del Consiglio italiano ha esteso l'invito al primo ministro Mechichi a visitare l'Italia al più presto per ulteriori consultazioni e stringere un più ampio accordo di cooperazione bilaterale tra i due Paesi",(Asc)