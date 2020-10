Kosovo: premier Hoti, seconda ondata è “minaccia molto seria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo c'è una “minaccia molto seria” dell’arrivo della seconda ondata di coronavirus. Lo ha detto il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti. "Questo è il motivo per cui dobbiamo tutti capire che ci possono essere misure più restrittive nelle prossime settimane, tra cui il divieto di riunioni al chiuso, limitazioni a tutte le attività che includono le riunioni di cittadini, un controllo rigoroso nelle scuole per vedere se stanno attuando le misure protettive", ha affermato Hoti ripreso dai media kosovari. Il capo del governo di Pristina ha avvertito che molto presto potrebbe esserci un aumento del numero di casi da Covid-19 e che dovrebbero seguire misure più restrittive. (segue) (Alt)