Romania: ministro Esteri Aurescu in Lussemburgo per riunione con omologhi Ue (3)

- Per quanto riguarda la situazione in Bielorussia, il ministro esprimerà la sua preoccupazione per gli sviluppi in questo paese e mostrerà la necessità di una reazione e di un'azione ferma e rapida dell'Ue, poiché la Romania è tra gli Stati che hanno co-sponsorizzato, pochi giorni fa, un'iniziativa che richiede sanzioni aggiuntive. Inoltre, il 9 ottobre, la Romania si è unita agli stati dell'Ue che hanno richiamato i loro ambasciatori da Minsk per consultazioni, secondo quanto riferito nel comunicato. Il capo della diplomazia romena accoglierà con favore l'approccio del dialogo Belgrado-Pristina al Consiglio Affari esteri, su richiesta della Romania, insieme ad altri Stati membri, ed esprimerà il sostegno attivo della Romania agli sforzi del rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e ad altre questioni regionali nei Balcani per un pacchetto completo di accordi tra le due parti. (segue) (Rob)