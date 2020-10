Italia-Sudan: colloquio telefonico tra vice ministra Del Re e ministro Esteri ad interim Ismail (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venendo alle relazioni culturali, la vice ministra ha indicato interesse a introdurre nuovi corsi di lingua italiana nel sistema educativo sudanese e a migliorare ulteriormente il livello di cooperazione tra le università dei due Paesi. Inoltre, l'Italia si impegna a sostenere le missioni archeologiche in Sudan e riconosce l'importanza di promuovere i siti culturali sudanesi inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. In tema di migrazioni, Del Re ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dal governo sudanese nell'ospitare centinaia di migliaia di migranti e nel facilitare le operazioni di rimpatrio, in particolare dei migranti bloccati in Libia. "Continueremo a fornire il supporto di cui avete bisogno, soprattutto attraverso organizzazioni delle Nazioni Unite che operano sul campo, come l'Oim e l'Unhcr." – ha concluso la vice ministra. (Com)