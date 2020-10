Trasporti: su Tpl De Micheli convoca Enti locali e aziende per monitoraggio flussi e analisi criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha convocato per mercoledì 14 ottobre, alle ore 16.30 le associazioni rappresentative delle aziende del Trasporto pubblico locale (Tpl), i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di Upi per un confronto sulle misure di contenimento dei contagi sui mezzi pubblici. Nel corso della riunione - riferisce una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) - verrà compiuto un aggiornamento del monitoraggio periodico dei flussi dei passeggeri che utilizzano i mezzi pubblici e saranno analizzate alcune situazioni problematiche riportate in questi giorni sui canali social, relative ad assembramenti a bordo dei mezzi e all'interno delle stazioni. (Com)