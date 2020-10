Paraguay: Banca Mondiale, Pil in calo del 3,2 per cento nel 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non mancano però i segnali che l'impatto complessivo "potrebbe essere meno grave di quello temuto in origine". "Il commercio mondiale dei beni torna ai livelli precedenti alla crisi e i prezzi delle materie prime", asset portante delle più diverse economie, "si sono mantenuti relativamente" stabili. Bene anche le rimesse, che dopo una iniziale caduta hanno ora un volume mediamente migliore di prima, e sono pochi, ad oggi "i paesi che non possono accedere ai mercati finanziari internazionali". Un insieme di opportunità che secondo la Bm i governi dovrebbero sfruttare. Importante in questo senso il fatto che le misure "di stimolo portate avanti da diversi governi siano state in generale robuste, nonostante le restrizioni fiscali e che buona parte delle risorse aggiuntive siano state spese sotto forma di trasferimenti diretti. L'effetto moltiplicatore di queste transazioni sull'attività economica è significativo". (Abu)