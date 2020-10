Scuola: ministero, con ok a decreto Agosto misure da edilizia scolastica a personale per emergenza Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto consente l'anticipazione di spesa per oltre 1,1 miliardi di euro per il periodo 2021-2024 (originariamente previsti per il periodo 2030-2034) per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nelle scuole secondarie di secondo grado. Viene incrementato di 10 milioni per il 2020 e di 10 milioni per il 2021 il Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle scuole delle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (segue) (Com)