Bolivia: elezioni, il Mas denuncia "secondo tentativo di golpe" in vista delle elezioni (8)

- Il Tse ha inoltre stabilito recentemente che gli elettori potranno votare anche con carte d'identità scadute. La decisione è stata presa perché molti cittadini non hanno potuto rinnovare i propri documenti negli uffici del Servizio generale di identificazione personale (Segip) a causa delle misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus. Pertanto potranno essere utilizzate le carte di identità scadute a partire da febbraio. I numeri dei documenti, tra l'altro, sono stati scelti come criterio per suddividere in turni gli elettori ed evitare assembramenti ai seggi: i cittadini con numeri di carta che terminano con 0, 1, 2, 3 e 4 potranno recarsi a votare dalle 8 alle 12.30; a quelli con il numero finale 5, 6, 7, 8 e 9, invece, è stata assegnata la fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 17. Il presidente del Tse, Salvador Romero, ha ribadito che le persone che hanno più di 70 anni di età non sono obbligate a votare ma possono farlo se lo desiderano. (segue) (Brb)