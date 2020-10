Milano: momenti di tensioni a Cpr via Corelli per protesta ospiti con estintori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di circa 35 cittadini tunisini ospiti del Centro di permanenza per il rimpatrio, Cpr, di via Corelli a Milano ha inscenato oggi pomeriggio una protesta dando vita ad alcuni momenti di tensione che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalla Questura, intorno alle 16, in due sezioni diverse della struttura i migrati presenti, in attesa di essere espulsi dal territorio italiano, hanno preso alcuni estintori e li hanno svuotati generando confusione. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Mobile della Polizia e i militari della Compagnia di intervento operativo dei Carabinieri che hanno riportato la situazione alla calma. In un momento successivo - da quanto è stato spiegato - alcuni ospiti approfittando della situazione avrebbero tentato di allontanarsi dal Cpr. Durante la protesta quattro ospiti, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono rimasti lievemente feriti. Per due di loro è stato necessario il trasporto in codice verde al Policlinico mentre gli altri due sono stati medicati sul posto dai soccorritori del 118. (Rem)