- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessora alle Politiche del Lavoro, Attività produttive e commercio Cristina Tajani con Francesca Bria, presidente Cdp Venture Capital Sgr - Fondo nazionale innovazione, presentano il bando comunale che mette a disposizione un milione di euro a sostegno delle start up cittadine innovative e a vocazione sociale capaci di offrire un contributo concreto al rilancio di Milano dopo l'emergenza Covid-19.Milano Luiss Hub, via Massimo D'Azeglio, 3/ https://bit.ly/20startupMilano2020, numero riunione: 163 204 5061 - Password: Evento.mlh2020 (ore 11.30)Commissione consiliare congiunta Sicurezza e Antimafia. All’ordine del giorno: controlli eseguiti dalla Polizia Locale sui centri massaggi cittadini. Partecipano la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo e il comandante della Polizia Locale Marco Ciacci.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di svelamento della targa "Piazzetta Iri”, dedicata all'Istituto di ricostruzione industriale, organizzata da Fondazione Fiera Milano.Largo Domodossola, 1 (ore 15.00)Il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé partecipa al convegno "I media e volti dello stigma – falsi miti nella narrazione del disagio mentale", organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con il coordinamento milanese del terzo settore sulla salute mentale e con il patrocinio di Ats Milano.Acquario Civico, via Gadio, 6 (ore 16.00)Commissione consiliare Casa. All’ordine del giorno le proposte di modifica al regolamento regionale 4/2017 sull’assegnazione delle case popolari. Partecipano l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, l’ing. Francesco Tarricone e l’ing. Renzo Valtorta del Comune di Milano.Diretta YouTube (dalle 16.00 alle 17.30)Gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica), Marco Granelli (Mobilità), Laura Galimberti (Educazione) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione e Cittadinanza attiva) intervengono all'inaugurazione della nuova "piazza aperta" realizzata in viale Molise.Controviale adiacente all'Istituto comprensivo “Tommaso Grossi” e via Monte Velino, tra viale Molise e via Maspero (ore 17.00) (segue) (Rem)