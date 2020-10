© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 13 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione Giunta comunale in videoconferenzaOre 15 - riunione in videoconferenza della VI Commissione. Odg: " Che fine ha fatto l'ex istituto Bonafous"REGIONEore 10-18 Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, riunione del Consiglio regionaleBruxelles, il presidente Cirio partecipa alla seduta plenaria del Comitato delle Regioni e incontra Paolo Gentiloni, Commissario Europeo all'Economia. (Rpi)