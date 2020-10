Milano: Fidanza (Fd'I), protesta Cpr dimostra necessità di tenere sotto controllo chi arriva in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno sostiene che i Cpr come quello da poco riaperto in via Corelli siano luoghi di detenzione inumàni. Quello che è successo oggi, con la protesta messa in atto da alcuni migranti, per lo più tunisini, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e provocato il ferimento di due persone, dimostra quanto siano necessarie strutture in grado di controllare chi arriva in Italia e non rispetta le regole. Questo ennesimo episodio di violenza conferma la necessità del Cpr di via Corelli". Così l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta in una nota la protesta avvenuta oggi nel Cpr di via Corelli, a Milano. (com)