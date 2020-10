Italia-Israele: la visita di Di Maio a Gerusalemme incerta per via del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione italiana, Luigi Di Maio, dovrebbe recarsi in visita prossimamente in Israele, come annunciato nei giorni scorsi dall’ambasciatore israeliano a Roma, Dror Eydar, senza fornire alcuna data. Tuttavia, secondo quanto si apprende, la visita non è ancora confermata a causa della situazione relativa alla pandemia di Covid-19. Lo scorso 8 ottobre, in un messaggio sul suo profilo “Facebook”, il diplomatico israeliano aveva dichiarato: “A breve è prevista una visita del ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio in Israele. Io lo accompagnerò, e questa sarà anche per me l’occasione di tornare nuovamente in Israele, anche se per un breve periodo. Mi auguro che la situazione relativa alla crisi del coronavirus lo permetta”.(Res)