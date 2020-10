Difesa: Missione in Libano, conclusa esercitazione Steel Storm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I "caschi blu" del contingente italiano in Libano hanno partecipato alla "Steel storm 2020", esercitazione interforze e multinazionale, che dal 5 al 9 ottobre scorso ha visto impegnate le unità di manovra dei contingenti militari di Unifil e delle forze armate libanesi (Laf). Lo riferisce un comunicato stampa della Missione italiana in Libano. L'esercitazione si svolge con cadenza semestrale in un poligono poco distante da Naqoura, sede del comando della missione Unifil. Sono state svolte lezioni di tiro con armamento individuale e di reparto e attività' a fuoco congiunte con la brigata Onu a guida italiana e la quinta brigata delle Laf. L'attività era finalizzata al perfezionamento del livello di interoperabilità tra i peacekeepers dell'Onu e i militari delle Laf, in vista di una sempre maggiore, efficace ed autonoma capacità di intervento di queste ultime nel Sud del Libano. Per il settore ovest di Unifil hanno partecipato gli assetti di Italbatt (18mo battaglione "Poggio Scanno" del terzo reggimento bersaglieri di Teulada e primo gruppo squadroni del Reggimento "Cavalleggeri Guide" (19mo) di Salerno), unità di manovra del contingente ghanese, sud coreano, irlandese e polacco e della quinta brigata delle Laf. Circa 50 i militari italiani schierati in poligono e numerose le armi, i sistemi d'arma e i mezzi utilizzati in dotazione all'Esercito Italiano, come i Vtlm "Lince" e le Blindo "Centauro", che hanno sparato proietti da 105 mm NATO, compresi gli APFSDS-T (Armour Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot -Tracer), con un raggio d'azione di circa 2 chilometri. Alle fasi finali dell'esercitazione hanno assistito il capo missione e comandante di Unifil, generale di divisione Stefano Del Col, e il comandante del settore Ovest, generale di brigata Andrea Di Stasio. Il supporto alle Laf, insieme al monitoraggio della cessazione delle ostilità e all'assistenza alla popolazione libanese, è uno dei principali compiti assegnati al contingente italiano di Unifil nel rispetto della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.(Com)