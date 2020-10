Italia-Niger: viceministra Del Re in visita a Niamey da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, si recherà domani in Niger per accompagnare l'invio di materiale di primo soccorso per le popolazioni locali colpite da gravi inondazioni. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui la viceministra viaggerà a bordo di un volo messo a disposizione dal ministero della Difesa che trasporterà un totale di sei tonnellate di aiuti umanitari (beni di prima necessità tra cui latrine, tende, coperte, cucine da campo e kit per sfollati). Nel corso della sua missione, che si concluderà mercoledì, Del Re avrà anche degli incontri istituzionali con il ministro degli Esteri nigerino, Kalla Ankourao, e con le autorità di Niamey incaricate di ricevere e gestire gli aiuti. Inoltre, nella mattinata di mercoledì la viceministra farà visita al contingente italiano impegnato nella Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (Misin). (Res)