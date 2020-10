Scuola: Mattia (Pd), bene decreto per istituti superiori, investimenti necessari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del presidente della commissione Bilancio della Camera, Melilli, "sulla ripartizione dei fondi destinati alle scuole secondarie, mette una buona ipoteca sul futuro degli istituti superiori della nostra regione, che beneficeranno, proporzionalmente rispetto al numero di studenti e di edifici, degli 855 milioni di euro stanziati, ai quali seguiranno le somme del decreto agosto, in fase di votazione, che ammonterebbero a 1 miliardo e 125 milioni di euro". Lo dichiara, in una nota, Eleonora Mattia (Pd), presidente della commissione Istruzione e diritto allo studio del Consiglio regionale del Lazio. "In questo momento di particolari difficoltà, tra disagi e carenze che la pandemia sta generando e complicando, sapere che il governo lavora per la riqualificazione degli istituti e, quindi - aggiunge Mattia -, per garantire un'istruzione di qualità alle nostre studentesse e ai nostri studenti, dimostra che si sta finalmente tornando a rivolgere la giusta attenzione al mondo della scuola". (Com)