Italia-Sudan: colloquio telefonico tra vice ministra Del Re e ministro Esteri ad interim Ismail

- La vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri ad interim del Sudan, Omar Gamareldin Ismail. Il ministro sudanese, riferisce una nota della Farnesina, ha ringraziato l'Italia per l'assistenza prestata nell'affrontare l'emergenza coronavirus in Sudan attraverso numerose iniziative della Cooperazione allo Sviluppo e per il recente invio di un volo umanitario contenente materiale di primo soccorso, in risposta alle inondazioni dello scorso settembre. Il ministro ha inoltre espresso gratitudine per il sostegno italiano al percorso di riforme economiche del Paese e, in particolare, per il contributo in occasione della Conferenza dei donatori di giugno scorso (Sudan Partnership Conference). "In relazione ai recenti sviluppi politici in Sudan, l'Italia ha accolto con favore l'accordo di pace del 3 ottobre firmato a Juba tra Khartoum e i movimenti del Fronte Rivoluzionario del Sudan, un importante passo avanti per la transizione democratica sudanese." – ha proseguito Del Re – "Siamo pronti a sostenere Khartoum nel garantire la piena attuazione dell'accordo di Juba, che è ora essenziale, auspicando l'adesione delle parti che ancora non l'hanno firmato". (segue) (Com)