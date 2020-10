Paraguay: Banca Mondiale, Pil in calo del 3,2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paraguay chiuderà il 2020 con una contrazione del 3,2 per cento del prodotto interno lordo. Lo scrive la Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "Il costo di mantenersi sano", centrato sugli effetti causati dalla pandemia del nuovo coronavirus nella regione latinoamericana. Secondo la Bm, grazie anche ad una politica efficace di lotta alla pandemia, nel 2021 l'economia dovrebbe registrare un rimbalzo significativo che permetterà una crescita del Pil pari al +3,5 per cento. "Politiche ben applicate sul distanziamento sociale hanno portato a uno dei livelli più bassi di contagio e morti da Covid-19 nella regione", si legge nel documento della Bm. Secondo gli analisti di Washington quindi "le misure di risposta alla crisi dovrebbero essere efficaci nell'assorbire una parte dello shock Covid-19 e sostenere la ripresa economica" nel medio termine. Tuttavia, prevede sempre la Bm, la povertà aumenterà in Paraguay nel 2020 fino ai livelli del 2015, per poi invertire la tendenza lentamente in futuro. (segue) (Abu)