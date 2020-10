Brasile: coronavirus, Oms "bene stabilità ma numeri nel paese ancora troppo alti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dal canto suo ha avvertito che "non è un'opzione" lasciare che il nuovo coronavirus circoli liberamente in modo che la popolazione possa acquisire l'immunità di gregge, come alcuni hanno suggerito. "L'immunità di gregge è un concetto utilizzato per le vaccinazioni, in cui una popolazione può essere protetta da un particolare virus se viene raggiunto un limite minimo di persone vaccinate", ha detto Ghebreyesus, ricordando che mai nella storia della salute pubblica l'immunità di gregge è stata utilizzata come strategia per rispondere a un'epidemia, per non parlare di una pandemia. "Questo è scientificamente ed eticamente problematico", ha detto. (segue) (Brb)