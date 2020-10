Scuola: Grimoldi (Lega) task force Miur ennesimo atto ostile del governo contro Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Non passa giorno senza un 'atto ostile' del governo giallorosso verso la Lombardia". Così Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega lombarda Salvini Premier commenta l'arrivo della "task force del Miur per fare le pulci alle nomine dei supplenti a Milano, in un tentativo palese di commissariare l'ufficio regionale diretto dall'ex ministro leghista Marco Bussetti. È incredibile poi che succeda proprio a Milano, dove a causa del caos delle fantozziane graduatorie del ministro Azzolina mancavano cinquemila insegnanti di cui duemila di sostegno, come denunciato dai sindacati. L'ennesimo tentativo del ministro Azzolina di scaricare le sue responsabilità sugli altri". "È grave però - aggiunge Grimoldi - questa escalation del governo che negli ultimi giorni ha impugnato la legge regionale di assestamento di Bilancio dove erano previste misure di semplificazione per cittadini e imprese, ha stracciato il progetto della Vigevano-Malpensa, ha tolto i voli di Alitalia dagli scali milanesi e sta boicottando la candidatura di Milano a ospitare la sede europea del Tribunale dei Brevetti".