Decreto Agosto: D'Uva (M5s), via libera a odg per potenziare Difesa nucleare, biologica e chimica

- Il deputato Questore del Movimento cinque stelle e membro della commissione Difesa della Camera, Francesco D'Uva, segnala: "In Aula a Montecitorio è stato dato il via libera all'ordine del giorno a mia prima firma al decreto Agosto. Con questo atto - continua il parlamenatre in una nota - si impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a potenziare lo strumento militare, sviluppando programmi per l'ammodernamento delle infrastrutture materiali e immateriali del comparto Difesa. Nell'ambito di questa iniziativa, rivolgiamo particolare attenzione ai reparti specializzati nella Difesa nucleare, biologica e chimica". Per l'esponente del M5s, si tratta di "un passaggio importante, quest'ultimo, specie in relazione all'esperienza della pandemia in corso. È prioritario, infatti, per il futuro aumentare ogni strumento di tutela in questa direzione". (Com)