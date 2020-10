Venezuela: governo rinnova per un mese offerta su titoli sovrani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha rinnovato per altri 30 giorni l'offerta ai possessori di titoli sovrani e delle imprese statali Petroleos de Venezuela (Pdvsa), Corporacion Electrica Nacional (Corpoelec). Lo ha riferito il ministero dell'Economia e Finanze, riportando parte dell'operazione per ristrutturare il debito. "Sono stati estesi per un periodo aggiuntivo di 30 giorni i termini e le condizioni dell'offerta vincolata realizzata ai possessori di titoli elencati nell'allegato delle loro rispettive offerte", fino alla mezzanotte del 13 novembre, ora di Caracas, si legge in una nota del dicastero guidato dalla vicepresidente Delcy Rodriguez. Il 15 settembre la stessa Rodriguez aveva annunciato un primo rinnovo dell'offerta vincolata, con l'obiettivo di "onorare gli impegni del paese" sulla ristrutturazione del debito estero, dando corso a una decisione ricondotta al governo del presidente Nicolas Maduro nel 2017, pur denunciando i limiti imposti dalle sanzioni degli Stati Uniti. (Vec)