Nigeria: proteste contro la polizia, un morto

- Almeno una persona è stata uccisa nelle proteste di oggi a Surulere, nello stato sudoccidentale nigeriano di Lagos, quando la polizia ha disperso i manifestanti radunati per protestare contro gli abusi di polizia. Lo riferisce il quotidiano nigeriano "Guardian", precisando che la vittima è un uomo la cui identità non è ancora stata rivelata. In un video circolante su Twitter il giovane, disteso a terra e visibilmente ferito, è stato assistito da una squadra medica di emergenza ma è morto dopo diversi tentativi di rianimarlo. Le proteste sono iniziate la scorsa settimana in diverse parti della Nigeria per denunciare i continui abusi operati da agenti delle forze speciali di polizia, la Squadra Speciale Anti-Rapina (Sars). Per mettere fine alle manifestazioni, il governo ha annunciato ieri lo scioglimento dell'unità Sars, i cui membri sono accusati di crimini quali esecuzioni extragiudiziali, rapimenti, estorsioni e intimidazioni, ma i manifestanti continuano a protestare chiedendo una riforma di tutto il servizio di polizia. (segue) (Res)