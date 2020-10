Nigeria: proteste contro la polizia, un morto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dimostranti hanno avanzato cinque richieste: il rilascio immediato di tutti i manifestanti arrestati; indagini sulle azioni e i presunti abusi commessi dall'unità Sarc; il pagamento di un risarcimento alle famiglie delle vittime; la ridistribuzione dei membri dell'unità solo dopo "valutazione psicologica e formazione"; l’aumento degli stipendi delle forze di polizia. A Lagos, dove le proteste vanno avanti da quattro giorni consecutivi, i manifestanti hanno bloccato un'importante strada, mentre nella capitale Abuja e nella città di Ogbomosho, nello Stato sud-occidentale di Oyo, la polizia ha sparato proiettili veri, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti scesi in strada. In questo contesto, oggi il presidente Muhammadu Buhari ha promesso "ampie" riforme del settore della polizia: in un video pubblicato su Twitter, il capo dello Stato nigeriano ha anche promesso giustizia per le vittime di abusi da parte della polizia e ha espresso rammarico per la perdita di vite umane nello stato sud-occidentale di Oyo durante le proteste. Buhari ha quindi difeso la maggior parte degli agenti di polizia la cui reputazione non dovrebbe essere offuscata da "poche uova marce". (Res)