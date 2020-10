Spagna: 21 ottobre Congresso discute mozione sfiducia di Vox contro premier Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso dei deputati spagnolo discuterà il 21 ottobre prossimo la mozione di sfiducia presentata dal partito di estrema destra Vox contro il primo ministro, Pedro Sanchez, per la gestione "disastrosa e criminale" della pandemia del coronavirus. Se la mozione dovesse essere approvata, il candidato proposto per sostituire Sanchez sarebbe il leader di Vox, Santiago Abascal. Secondo l'articolo 113, comma 2 della Costituzione spagnola del 1978, infatti, il premier in carica è tenuto a presentare le dimissioni al re se sfiduciato ed il candidato proposto nel testo della mozione risulterebbe investito automaticamente della fiducia del Congresso. Vox ha chiesto a tutti i partiti di opposizione di sostenere la sua iniziativa, ma fino a questo momento ufficialmente né il Partito popolare (Pp) né Ciudadanos sembrano intenzionati a seguire la formazione di estrema destra. Il leader del Pp, Pablo Casado, ha ribadito in diverse occasioni che lungi dall'indebolirlo ciò "servirebbe solo a rafforzare il governo Frankenstein". Si tratta quinta mozione di sfiducia nella storia della democrazia spagnola e solo l'ultima nel 2018 contro il primo ministro del Pp, Mariano Rajoy, aveva avuto successo portando Pedro Sanchez al palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo).(Spm)