Covid: Oms, negli ultimi quattro giorni registrato numero più alto di casi dall’inizio della pandemia

- In tutto il mondo si sta assistendo a un aumento del numero di casi di Covid-19, soprattutto in Europa e nelle Americhe, con gli ultimi quattro giorni che hanno fatto registrare il numero più alto di contagi dall’inizio della pandemia. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa. “Molte città e Paesi segnalano anche un aumento dei ricoveri e delle persone sottoposte a terapia intensiva”, ha aggiunto il direttore dell’Oms. Secondo Tedros, la pandemia ha avuto un andamento “irregolare”, con Paesi che sono stati colpiti in modo differente l’uno dall’altro e di conseguenze misure diverse tra Stato e Stato. “Circa il 70 per cento di tutti i casi segnalati a livello globale la scorsa settimana proveniva da dieci paesi e quasi la metà di tutti i casi proveniva da soli tre paesi”, ha osservato il direttore generale dell’Oms. “Per ogni paese che sta assistendo ad un aumento dei casi, ve ne sono molti altri che hanno prevenuto o controllato con successo la trasmissione del virus con misure comprovate”, ha aggiunto Tedros, secondo cui le misure di prevenzione e il monitoraggio della diffusione del virus “continuano a essere la nostra migliore difesa contro la pandemia di Covid-19”. (segue) (Res)