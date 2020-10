Covid: Oms, negli ultimi quattro giorni registrato numero più alto di casi dall’inizio della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla cosiddetta “immunità di gregge”, Tedros ha osservato che è “un concetto utilizzato per la vaccinazione, in cui una popolazione può essere protetta da un determinato virus se viene raggiunta una soglia di vaccinazione”. Ad esempio, “l'immunità di gregge contro il morbillo richiede la vaccinazione di circa il 95 per cento della popolazione. Il restante 5 per cento sarà protetto dal fatto che il morbillo non si diffonderà tra i vaccinati”. Per il direttore generale dell’Oms l'immunità di gregge “si ottiene proteggendo le persone da un virus, non esponendole ad esso”. Tedros ha osservato pertanto che “lasciare che il virus circoli incontrollato significa permettere infezioni, sofferenze e morti non necessarie”. Secondo Tedros, vi sono molte “opzioni” per contenere e affrontare la pandemia. La scelta “non è tra lasciare che il virus circoli o chiudere le nostre società”. Il direttore generale dell’Oms, ha ribadito come sia necessario “persistere” ad affrontare la pandemia con gli strumenti utilizzati fin dal primo giorno: trovare, isolare, testare e curare i contagiati, rintracciare e mettere in quarantena i loro contatti. In questo contesto, Tedros ha osservato che le tecnologie digitali stanno contribuendo a rendere questi strumenti di salute pubblica collaudati ancora più efficaci, come le applicazioni realizzate da diversi Paesi che consentono il tracciamento efficace dei contatti. (Res)