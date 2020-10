Germania: coronavirus, le possibili nuove regole anticontagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte al costante aumento dei contagi da coronavirus, la Germania potrebbe attuare dal 15 ottobre prossimo nuove regole volte a contenere la diffusione della pandemia. In primo luogo, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta della nuova strategia per i test del ministero della Salute. I test rapidi antigenici dovrebbero fornire risultati in pochi minuti. Gli esami verrebbero effettuati presso ospedali, case di cura e studi medici. I costi non saranno a carico di chi effettua i test. Intanto, continueranno a essere disponibili i test Pcr. Potrebbero essere poi introdotte nuove regole per la quarantena. Per chi entra in Germania da paesi che il governo federale classifica come a rischio coronavirus, la durata dell'isolamento potrebbe essere ridotto da 14 a dieci giorni. La durata potrebbe essere portata a cinque giorni per quanti presentino un test con esito negativo. Il ministero della Salute punta a introdurre una disciplina federale del regime di quarantena. Tuttavia, i Laender potrebbero adottare norme specifiche. Allo stesso modo, i Laender potrebbero decidere sull'isolamento per i viaggi all'interno della Germania. In tale contesto si inserisce l'accesa polemica tra governo federale e Laender sul divieto di alloggio per chi si muove all'interno del paese. (segue) (Geb)