Germania: coronavirus, le possibili nuove regole anticontagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che provengono dalle zone a rischio in territorio tedesco non potranno essere ospitate nelle strutture ricettive come hotel, pensioni e ristoranti a meno che non dispongano di un test per la Sars-Cov2 con esito negativo, effettuato non più di 48 ore prima dell'arrivo. Una zona è considerata a rischio se vi sono stati registrati più di 50 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. Diversi Laender sono contrari all'introduzione del divieto di alloggio. La situazione del coronavirus in Germania sarà oggetto di valutazione durante la videoconferenza che la cancelliera tedesca, Angela Merkel, terrà il 14 ottobre prossimo con i primi ministri dei Laender. (Geb)