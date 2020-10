Italia-Svezia: ambasciatore Bjorklund, Stoccolma ha obiettivi ambiziosi su sostenibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia si è imposta degli obiettivi ambiziosi in merito alla sostenibilità ambientale e alla lotta allo spreco di cibo. Lo ha affermato oggi l'ambasciatore svedese in Italia, Jan Bjorklund, in occasione dell'evento "Èssenza Spreco”. "Un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato", ha ricordato l'ambasciatore, spiegando che ciò che viene buttato "sarebbe abbastanza per tutti coloro che soffrono di fame". L'evento odierno è quindi stato ideato per aumentare la consapevolezza sul tema, ma anche per presentare strategie e misure per minimizzare gli sprechi. Si tratta di un progetto che si rivolge soprattutto ai più giovani, attenti all'impatto ambientale, e su cui le autorità svedesi hanno deciso di imporsi degli obiettivi molto ambiziosi. La transizione verde, ha poi ricordato l'ambasciatore Bjorklund, presenta delle opportunità anche a livello economico, "per la creazione di posti di lavoro e benessere. (Res)