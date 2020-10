Decreto Agosto: Porchietto (FI), bene accoglimento mio odg su settore automotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudia Porchietto, deputata e responsabile del dipartimento Attività produttive di Forza Italia, rileva: "E' stato accolto il mio ordine del giorno al decreto legge Agosto che impegna il governo a valutare la possibilità di un travaso tra i vari fondi destinati alle varie fasce di veicoli per consentire il rilancio del settore delle automotive". La parlamentare aggiunge in una nota: "Nei primi 8 mesi del 2020, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, il crollo del mercato dell'auto è stato pesantissimo, con un calo del 38,9 per cento delle immatricolazioni, pari a 516.000 unità in meno. Grazie agli incentivi il mercato è ripartito ad agosto e settembre, mese nel quale si sono registrate il 9,5 per cento in più di immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2019. Tuttavia, mentre le risorse per il 2020 sono di nuovo esaurite per la fascia da 91 a 110 g/km Co2, restano ancora disponibili per il 2020 quasi 300 milioni di euro, nelle altre fasce emissive incentivate". L'esponente di FI, poi, prosegue: "Questo accade perché i diversi fondi sono rigidamente contingentati in funzione delle emissioni di Co2, con il risultato che i fondi risultano esauriti per alcune categorie di auto e in sovrabbondanza per altre. Occorre dunque porre rimedio al più presto a questa singolare situazione - conclude Porchietto - per incentivare gli italiani all'acquisto di automotive e dare nuovo slancio al settore". (Com)