Trasporti: Corbucci (Pd), contingentare presenze su bus e metro a Roma

- Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma chiede che siano contingentate le presenze su autobus e metropolitane nella Capitale. "Oggi in tantissimi ad aspettare ammassati la metro A alla stazione Flaminia - spiega Corbucci in una nota -. Due giorni fa centinaia di persone costrette a rincorrere i pullman sostitutivi a causa di un guasto alla metro B ferma a Garbatella. Dal 5 ottobre la fermata di Castro Pretorio è chiusa. Dal 29 novembre si fermerà anche quella di Policlinico. Mentre in Italia e a Roma sono in costante crescita i casi di Covid e nelle prossime ore uscirà il nuovo Dpcm con misure più restrittive - aggiunge -, la sindaca Virginia Raggi non fa nulla per contingentare le presenze sui mezzi pubblici. Mettere la mascherina anche all'aperto, per poi dover salire su un autobus o una metro affollati vanifica i sacrifici di tutti. Non è più possibile andare avanti così - conclude - per superare l'immobilismo della Raggi intervenga qualche altraiIstituzione a difesa della salute dei romani". (Com)