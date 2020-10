Nadef: Istat, evidenze confermano deciso rimbalzo economia in terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel trimestre giugno-agosto rispetto al trimestre precedente, "la produzione industriale italiana ha segnato un rialzo più accentuato (+34,6 per cento) di quello di Francia, Germania e Spagna (rispettivamente +20,7 per cento, +10,5 per cento e +21,7 per cento) superando il livello segnato a febbraio, con un risultato ancora non raggiunto dagli altri paesi. Le evidenze disponibili confermano quindi l’ipotesi contenuta nella Nadef di un deciso rimbalzo dell’economia italiana nel terzo trimestre". E' quanto si legge nella memoria sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) 2020 che l'Istat ha consegnato alle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato. (Rin)