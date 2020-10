Francia: ministro Economia, nessuna condizionalità per aiuti ad aziende colpite da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha affermato che il taglio da 10 miliardi di euro alle imposte di produzione destinate alle aziende colpite dal coronavirus non richiederà nessuna condizione. "Non facciamo che ristabilire l'eguaglianza fiscale tra la Francia e gli altri paesi europei", ha detto Le Maire, intervenendo all'Assemblea nazionale. "Bisogna sapere quello che vogliamo. Se vogliamo riuscire la rilocalizzazione industriale, aprire nuove fabbriche, creare nuovi posti per gli operai, bisogna lanciare subito il calo delle tasse di produzione in Francia", ha aggiunto il ministro. "Ci terremo sulla linea fissata dal presidente della Repubblica e dalla quale dipende il successo del rilancio: nessun aumento di tasse, nessuna nuova imposta", ha detto Le Maire. La sinistra ed alcuni esponenti del partito di maggioranza de La République en marche hanno chiesto di istituire delle condizioni ecologiche e sociali per questi aiuti. (Frp)